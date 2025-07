BRICS: RJ reforça protocolos de segurança para chegada das delegações

O Rio de Janeiro está em alerta máximo, com protocolos de segurança reforçados, por causa da chegada das delegações internacionais para a cúpula do BRICS. Neste sábado, o BRICS terá uma agenda de encontros financeiros bilaterais. Pela manhã, o presidente Lula participa da abertura do Fórum Empresarial no Píer Mauá, e ao longo do dia segue com diferentes reuniões. A cúpula vai reunir chefes de estado de quase 30 países domingo (6) e segunda-feira (7). Os líderes devem discutir temas como cooperação em saúde global, comércio, investimentos e finanças, além de mudanças climáticas e inteligência artificial. Para garantir a segurança, 17 mil policiais civis e militares estarão nas ruas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!