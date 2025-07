Caças da FAB são reabastecidos no ar durante evento do Brics

A cúpula do Brics termina nesta segunda-feira (7), no Rio de Janeiro. Para garantir a segurança durante a reunião de líderes e autoridades dos países emergentes, caças da Força Aérea Brasileira reforçaram a vigilância na cidade. Desde sexta-feira (4), a Aeronáutica interceptou dois aviões, um helicóptero e detectou 81 drones próximos da zona restrita. Caças da FAB foram reabastecidos em pleno voo, uma manobra realizada com apoio de avião-tanque, que evita pausas na patrulha durante o 17º encontro do Brics. Somente aeronaves ligadas oficialmente aos participantes da cúpula têm permissão para sobrevoar a área próxima ao Museu de Arte Moderna e à Marina da Glória.



