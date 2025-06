Caixa-preta de avião que caiu na Índia é encontrada

Uma das caixas-pretas do avião que caiu ontem, na índia, foi localizada nesta sexta-feira (13). O acidente matou mais de 260 pessoas. O material segue para análise e vai ajudar os investigadores a esclarecer os motivos da queda. O voo com destino a Londres caiu sobre um alojamento médico segundos após a decolagem. O único sobrevivente, um britânico de 40 anos, disse a jornalistas não saber explicar como escapou.



