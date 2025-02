Caixas-pretas de avião que caiu nos EUA são encontradas

A agência responsável pela investigação de acidentes aéreos dos Estados Unidos anunciou que as caixas-pretas do avião que colidiu com um helicóptero militar, em Washington, foram encontradas. Mergulhadores recuperaram no rio Potomac os dispositivos que registram dados do avião e vozes da cabine. Os equipamentos são essenciais para ajudar a esclarecer as causas do acidente. Os bombeiros já retiraram mais de 40 corpos do rio.