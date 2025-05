Câmara aprova urgência do projeto que proíbe descontos automáticos em benefícios do INSS

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça (20) a urgência do projeto que proíbe descontos automáticos em benefícios do INSS. Agora o projeto pode ser votado diretamente no Plenário, sem a necessidade de passar por comissões. Segundo o presidente da câmara, Hugo Motta, todas as propostas relacionadas ao combate a fraudes no INSS serão reunidas e votadas a partir da semana que vem.



