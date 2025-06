Câmara deve discutir aumento do IOF na semana que vem

Os líderes da oposição planejam uma reunião para discutir o projeto de lei que visa impedir o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). A reunião prevista para esta quarta-feira (18) foi cancelada. O requerimento que permite votação em plenário sem passar por comissões foi aprovado, com 346 votos a favor e 97 contra. O governo tenta elevar impostos para atingir a meta fiscal, mas enfrenta resistência no Congresso Nacional.



