Câmara deve votar regras para proteção de crianças na internet

Projeto obriga plataformas a combater exploração sexual de menores na internet

Boletim JR 24H|Do R7

Em Brasília, a Câmara dos Deputados realiza uma comissão geral para discutir a proteção de crianças e adolescentes na internet. Os deputados aprovaram a urgência para um projeto que obriga as plataformas digitais a adotarem mecanismos de prevenção à exploração sexual. A proposta prevê multas e suspensão dos serviços em caso de descumprimento.

  • Adolescentes
  • Adultização
  • Brasília
  • Câmara dos Deputados
  • Crianças
  • Internet
  • Plataformas digitais

