Câmara deve votar regras para proteção de crianças na internet

Em Brasília , a Câmara dos Deputados realiza uma comissão geral para discutir a proteção de crianças e adolescentes na internet. Os deputados aprovaram a urgência para um projeto que obriga as plataformas digitais a adotarem mecanismos de prevenção à exploração sexual. A proposta prevê multas e suspensão dos serviços em caso de descumprimento.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!