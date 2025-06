Câmara do RJ aprova projeto de lei que regulamenta o uso de arma de fogo pela Guarda Municipal

A Câmara de vereadores do Rio aprovou o projeto de lei que regulamenta o uso de arma de fogo pela Guarda Municipal. Com a aprovação dos vereadores, o texto segue para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes. Foram 34 votos a favor e 14 votos contra o uso de arma de fogo pela Guarda Municipal. Os agentes farão o policiamento ostensivo, preventivo e comunitário na cidade. Os vereadores fizeram diversas mudanças no texto original encaminhado pela prefeitura, entre elas a manutenção do nome guarda municipal e a obrigação do uso de câmeras corporais nos uniformes e nas viaturas. A expectativa é de que a primeira turma de agentes armados esteja nas ruas a partir do começo do ano que vem.



