Câmara dos Deputados vota proposta de emenda sobre foro privilegiado
A proposta prevê o fim do foro privilegiado para políticos, transferindo julgamentos a instâncias inferiores
A Câmara dos Deputados deve votar uma proposta de emenda à Constituição que visa acabar com o foro privilegiado para políticos. Se aprovada, a medida transferirá os julgamentos de deputados, senadores, prefeitos e governadores da competência do Supremo Tribunal Federal para instâncias inferiores da justiça.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas