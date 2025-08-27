Logo R7.com
Câmara dos Deputados vota proposta de emenda sobre foro privilegiado

A proposta prevê o fim do foro privilegiado para políticos, transferindo julgamentos a instâncias inferiores

Boletim JR 24H|Do R7

A Câmara dos Deputados deve votar uma proposta de emenda à Constituição que visa acabar com o foro privilegiado para políticos. Se aprovada, a medida transferirá os julgamentos de deputados, senadores, prefeitos e governadores da competência do Supremo Tribunal Federal para instâncias inferiores da justiça.

  • Câmara dos Deputados
  • Justiça
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

