Câmara pode votar nesta semana PL da adultização

Em Brasília (DF), o presidente da Câmara, Hugo Motta, trabalha para aprovar o quanto antes o projeto de lei que combate a exploração de crianças e adolescentes na internet. A urgência do projeto pode ser analisada nesta terça-feira (19). Se for aprovada, a proposta seguirá para votação no plenário da Câmara dos deputados. O texto, já aprovado pelo Senado, obriga, entre outras medidas, que as plataformas digitais adotem mecanismos de prevenção e combate à exploração sexual de menores na internet.



