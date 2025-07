Câmera corporal mostra PM executando jovem rendido na comunidade de Paraisópolis, em SP

A câmera corporal de um dos policiais presos por matar um jovem rendido, durante uma operação na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, mostra que o rapaz foi executado. Os dois PMs estão presos. Na imagem é possível ver quando os policiais entram em um quarto em uma casa na comunidade. Os jovens não resistem e aparecem com as mãos para cima. Primeiros, os policiais disparam contra a parede e todos se abaixam. Na sequência, um deles fala com Igor Oliveira de Moraes, de 24 anos, e manda que ele se levante. É nesse momento que o jovem é baleado e morto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!