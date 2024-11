Câmera de segurança flagra atentado contra o prédio do Supremo Tribunal Federal

Uma câmera de segurança do STF flagrou o passo a passo do atentado cometido por Francisco Wanderley. Às 19:28 o homem, de guarda-chuva, caminha em direção ao prédio do Supremo. Ele chega bem perto da estátua da justiça e joga um objeto contra ela. O segurança do STF se aproxima e Francisco corre. Às 19:30, ele acende o primeiro artefato, mas o explosivo falha. Logo depois, arremessa outra bomba e essa explode próximo ao prédio do Supremo. Francisco, então, acende um terceiro artefato, deita sobre ele e se explode.