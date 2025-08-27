Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Caminhão desgovernado atinge muro do estádio de São Januário, no Rio

Veículo perdeu o freio e colidiu com muro em São Januário, ferindo três pessoas

Boletim JR 24H|Do R7

Um caminhão desgovernado atingiu o estádio do Vasco, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no fim da manhã desta quarta-feira (27), quando o veículo perdeu o freio e desceu até bater no muro em São Januário. Três pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. No momento da batida, torcedores compravam ingressos para o jogo da noite de hoje entre Vasco e Botafogo, pela Copa do Brasil. Nenhum deles se feriu.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Botafogo
  • Brasil
  • Copa do Brasil
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • São Januário
  • Vasco da Gama

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.