Caminhão desgovernado atinge muro do estádio de São Januário, no Rio
Veículo perdeu o freio e colidiu com muro em São Januário, ferindo três pessoas
Um caminhão desgovernado atingiu o estádio do Vasco, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no fim da manhã desta quarta-feira (27), quando o veículo perdeu o freio e desceu até bater no muro em São Januário. Três pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. No momento da batida, torcedores compravam ingressos para o jogo da noite de hoje entre Vasco e Botafogo, pela Copa do Brasil. Nenhum deles se feriu.
