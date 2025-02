Carimbo de data de validade em ovos vendidos separados deixa de ser obrigatório

O carimbo de data de validade em ovos vendidos separados, por unidade, deixou de ser obrigatório. A mudança foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (28), que revogou a obrigatoriedade do carimbo. A intenção era possibilitar ao governo o rastreio dos produtos vendidos a granel, para fins sanitários. Outro objetivo era evitar intoxicações. No entanto, havia uma preocupação de que a medida poderia aumentar os custos de produção dos pequenos produtores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!