No Pará, um catamarã bateu na estrutura de um trapiche em uma escola. Um vídeo mostra o momento da batida e o susto das pessoas. A força da correnteza e o encontro de diferentes rios da região teriam atrapalhado a tentativa de atracar a embarcação no local, o que o levou o comandante a perder o controle do catamarã e bater no trapiche. Ninguém ficou ferido.