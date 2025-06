Chão de posto de combustíveis desaba e revela túnel em construção que levaria até agência bancária

Um túnel que levava até a área do cofre de uma agência bancária foi descoberto em um posto de combustíveis em Sumaré (SP). O túnel é estreito, com cerca de 70 centímetros de largura e menos de um metro de profundidade, e se estende até uma boca de lobo na rua ao lado. A descoberta aconteceu nesta quinta-feira (26), quando um pedreiro deu início a uma obra no local, percebeu algo estranho e acionou a polícia. Segundo o delegado da Polícia Federal responsável pelo caso, ainda não é possível determinar se a escavação é recente ou antiga.



