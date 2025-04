Chegada do inverno amazônico provoca chuvas fortes e devastadoras na região Norte

A região Norte do país enfrenta o chamado inverno amazônico, um período de chuvas fortes que vai até maio. Em Manaus, no Amazonas, um dos bairros mais afetados é o Nova Esperança. A falta de estrutura adequada, como drenagem e manutenção de igarapés, também favoreceu as enchentes. Várias famílias perderam tudo e estão vivendo em situação precária. Segundo a prefeitura de Manaus, os temporais do fim de semana causaram três deslizamentos. Não há registro de feridos. Já no Amapá, três cidades decretaram situação de emergência por causa das chuvas, com a água invadindo vários imóveis. O governo do estado enviou ajuda humanitária para as vítimas.



