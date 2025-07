IPCA-15 fica em 0,33% em julho; alta acumulada no ano chega a 3,40%

O IPCA-15, considerado a prévia da inflação, ficou em 0,33% no mês de julho. Segundo o IBGE, responsável pelo cálculo do índice, a alta acumulada no ano chega a 3,40%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco apresentaram aumento de preços, entre eles habitação, transportes e despesas pessoais. No grupo habitação, a alta foi puxada pela tarifa de energia elétrica, com a adoção da bandeira vermelha. Em transportes, o maior impacto veio das passagens aéreas. Por outro lado, o grupo alimentação e bebidas registrou queda nos preços pelo segundo mês consecutivo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!