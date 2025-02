Ciclista morre baleado durante assalto em região nobre da capital paulista

Um ciclista morreu baleado em um assalto na frente do Parque do Povo, no Itaim Bibi, região nobre da capital paulista. Ele estava parado na calçada mexendo no celular. Dois homens em uma mota dão a volta e se aproximam da vítima, que logo é baleada. Os dois criminosos fugiram. Vítor Medrado tinha 46 anos e compartilhava fotos e vídeos do cotidiano dele como ciclista nas redes sociais.