Cidade do Rio de Janeiro retoma programação de vacinação nas escolas

A cidade do Rio de Janeiro retoma nesta quarta-feira (26) um programa de vacinação nas escolas da rede municipal. Serão ofertadas todas as vacinas que integram o calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI). São 16 tipos de imunizantes para crianças e adolescentes, que protegem contra mais de 20 doenças, como meningites, febre amarela, hepatite A, entre outras. O objetivo da prefeitura é atualizar a caderneta de vacinação dos estudantes. Escolas particulares podem participar do programa, entrando em contato com a Secretaria municipal de Saúde.