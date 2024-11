Cidades de PR, SP e MG lideram ranking de melhores serviços públicos do país

A pesquisa "Desafios da Gestão Municipal" avaliou indicadores de saúde, educação e saneamento básico nas 100 cidades mais populosas do Brasil. As cinco primeiras colocadas foram Maringá (PR), Jundiaí (SP), Franca (SP), Uberlândia (MG) e Curitiba (PR). O objetivo é auxiliar gestores na definição de prioridades para o início do mandato dos novos prefeitos em janeiro.