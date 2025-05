Cinco milhões de pessoas podem ter título eleitoral cancelado

O prazo para regularizar o título de eleitor terminou na última segunda-feira (21). Para evitar o cancelamento do documento, é necessário fazer um requerimento que pode ser realizado presencialmente nos cartórios eleitorais ou online no autoatendimento eleitoral no site do TSE. Mais de 5 milhões de pessoas que não votaram, não justificaram nem pagaram as multas nas últimas três eleições podem ter o título cancelado. Sem o documento, não é possível votar, tomar posse em concurso público e nem tirar passaporte ou CPF.



