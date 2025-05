Começa o julgamento do flamenguista acusado de homicídio por morte de torcedora do Palmeiras em 2023

Começou a ser julgado nesta segunda-feira (19) o torcedor do Flamengo acusado de matar uma torcedora palmeirense de 23 anos, em São Paulo. O júri popular é realizado no Fórum Criminal da Barra Funda. A morte da jovem Gabriela Anelli foi em 8 de julho de 2023. Ela foi atingida por uma garrafa e ficou ferida pelos estilhaços. As imagens do momento foram analisadas e o Ministério Público acusou Jonathan Messias Santos Silva, de 35 anos, de ter jogado o objeto cortante. A agressão ocorreu quando grupos de torcedores rivais brigavam perto do estádio, na zona oeste de São Paulo, antes da partida entre Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro de futebol masculino. Gabriela Anelli foi levada para o hospital em estado grave e morreu dois dias depois.