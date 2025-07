Comissão da Câmara deve votar isenção de IR para quem ganha até R$ 5.000 nesta quarta (16)

A Comissão Especial da Câmara deve votar nesta quarta-feira (16) o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. O texto também eleva o teto do desconto parcial na alíquota de R$ 7.000 para R$ 7.350. A previsão é que 500 mil brasileiros sejam beneficiados com o projeto. O chamado imposto gradual, sugerido pelo governo, foi mantido pelo relator, deputado Arthur Lira. Essa taxa poderá chegar até 10% para quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano. .



