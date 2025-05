Comissão do Senado aprova projeto que pode dar fim à reeleição

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma PEC para acabar com a reeleição de prefeitos, governadores e presidente da República. A proposta amplia a duração de mandatos e unifica as datas das eleições municipais, estaduais e nacionais. Além disso, reduz o tempo de mandato dos senadores, de oito para cinco anos. De acordo com o texto, governadores e presidentes poderão se candidatar à reeleição uma última vez, em 2030. Para os prefeitos, a reeleição já fica proibida nas próximas eleições, em 2028. O texto segue agora para o plenário do Senado, onde deve passar por cinco sessões antes de ser enviado para a Câmara.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!