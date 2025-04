Concessões de saneamento para o Pará são leiloadas na Bolsa de Valores de SP

Foram leiloadas na Bolsa de Valores de São Paulo três concessões de saneamento para o estado do Pará. A Aegea Saneamento foi a grande vencedora do leilão de concessão dos serviços de água e esgoto do estado. A empresa, que já presta serviços para alguns municípios, arrematou três blocos disponíveis e vai assumir a operação dos serviços de 99 cidades. Ao todo, estão previstos mais de R$ 15 bilhões em investimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!