Congresso avança com proposta que classifica Síndrome de Tourette como deficiência

O Congresso Nacional avança com uma proposta que classifica a Síndrome de Tourette como deficiência. O projeto já passou pelo Senado e, na Câmara, pelas Comissões da Pessoa com Deficiência, de Saúde e agora chega à de Previdência. Se for aprovada, ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E, em caso de alterações no texto volta para o Senado. A Síndrome de Tourette é um distúrbio no cérebro que provoca reações involuntárias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1% da população do mundo tem a doença. Não há cura, mas tratamentos e terapias podem ajudar a reduzir os sintomas.



