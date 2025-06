Congresso Nacional derruba aumento do IOF

O Congresso Nacional derrubou o decreto do governo que aumentava alíquotas do imposto sobre operações financeiras, o IOF, e outros tributos, gerando uma estimativa de perda de R$ 10 bilhões na arrecadação. Diante disso, o governo considera acionar o Supremo Tribunal Federal para questionar a decisão.



