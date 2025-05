Conselho do Corinthians aprova o afastamento do presidente Augusto Melo

O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou o afastamento do presidente Augusto Melo. Com a decisão, o vice Osmar Stabile assume o cargo. Augusto Melo foi indiciado por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Ele diz ser inocente.



