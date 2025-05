Consórcio K&G Rota da Celulose vence o leilão dos trechos de rodovias que formam a rota da celulose

O consórcio K&G Rota da Celulose venceu o leilão dos trechos de rodovias que formam a rota da celulose, no Mato Grosso do Sul. O leilão foi realizado na tarde desta quinta-feira (9), na Bolsa de Valores de São Paulo. O consórcio vencedor ofereceu um desconto de 9% sobre a tarifa do pedágio e um aporte inicial de mais de R$ 217 milhões. A nova concessão abrange quase 900 quilômetros de rodovias federais e estaduais. São previstos mais de R$ 10 bilhões em investimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!