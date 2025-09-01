Logo R7.com
Conta de energia continuará mais cara em setembro

A medida é necessária por conta do maior uso das termelétricas

Boletim JR 24H|Do R7

O tempo seco vai impactar na conta de luz. A Aneel vai manter a bandeira vermelha no patamar 2 em setembro. Isso significa um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora utilizados. A medida é necessária por conta do maior uso das termelétricas, já que os reservatórios das hidrelétricas estão com níveis baixos.

