Conta de energia continuará mais cara em setembro

O tempo seco vai impactar na conta de luz. A Aneel vai manter a bandeira vermelha no patamar 2 em setembro. Isso significa um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora utilizados. A medida é necessária por conta do maior uso das termelétricas, já que os reservatórios das hidrelétricas estão com níveis baixos.



