Copa do Brasil: confira os gols da noite desta quinta (22)

Em Brasília, o Botafogo perdeu do Capital, mas se classificou. No primeiro jogo, o clube goleou por 4 a 0. O Santos foi eliminado pelo CRB. Depois do empate em 0 a 0, o jogo foi decidido nos pênaltis. Neymar, que voltou de lesão, bateu e converteu, mas Guilherme e Zé Ivaldo perderam as cobranças. O Red Bull Bragantino se classificou com uma goleada daquelas. Veja os detalhes!



