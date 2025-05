Copa do Brasil: São Paulo e Vasco vencem rivais, mas Grêmio empata e é eliminado

O Grêmio empatou em casa em 0 a 0 com o CSA e foi eliminado da Copa do Brasil. Já o Vasco venceu o Operário nos pênaltis após o time paranaense empatar aos 48 minutos do segundo tempo. No Morumbis, o São Paulo fez bonito e repetiu a vitória contra o Náutico. Placar final: 2 a 1. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!