Corinthians vence o Cuiabá e sai da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

Os estrangeiros brilharam no encerramento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco abriu 3 a 0, tomou um susto, mas venceu o Bahia. O Corinthians saiu da zona do rebaixamento. Em Cuiabá, Tales Magno recebeu passe longo, pedalou para cima da defesa e foi derrubado na área. De pênalti, o holandês Memphis Depay marcou o gol da vitória: Corinthians 1 x 0 Cuiabá.