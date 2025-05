Corinthians vence o Novorizontino e se classifica na Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Novorizontino e é mais um classificado na Copa do Brasil. O camisa nove Yuri Alberto brilhou mais uma vez. O Timão já havia vencido por 1 a 0 no jogo da ida, e agora aguarda o sorteio para conhecer o adversário das oitavas de final. O próximo jogo do Corinthians será contra o Atlético Mineiro, no sábado (24) pelo Brasileirão. Dorival Júnior deve contar com a volta de Memphis Depay.



