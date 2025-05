Corpo de brasileira é encontrado em quarto de hotel no Japão

Uma goiana de 30 anos foi encontrada morta dentro de um quarto de hotel, no Japão. O caso ainda é um mistério. Amanda Borges foi para a Coreia do Sul no começo do ano para cuidar de um parente do namorado. A passagem de volta para o Brasil estava marcada para nesta quinta (1º). O namorado estranhou a falta de mensagem, entrou em contato com pessoas no Japão e descobriu que ela estava desaparecida. O corpo foi encontrado em um hotel com sinais de asfixia, no dia do retorno ao Brasil.



