Corregedoria da Câmara recebe denúncias contra 14 deputados

A Corregedoria da Câmara recebeu, nesta segunda-feira (11), denúncias contra 14 deputados de três partidos que participaram do motim que bloqueou os trabalhos da casa na semana passada. O corregedor Diego Coronel precisa apresentar à mesa diretora os pareceres sobre os processos disciplinares até quarta-feira (13). O deputado disse que vai se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para discutir as denúncias. Nos dias 5 e 6 de agosto, parlamentares de oposição bloquearam o Plenário da Câmara em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.



