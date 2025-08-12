CPI para apurar ações contra a sexualização de crianças na internet é protocolada no Senado

O pedido de criação de uma CPI para apurar ações contra a sexualização de crianças na internet foi protocolado nesta terça-feira (12), no Senado, com 70 assinaturas. A mobilização de senadores é uma reação à repercussão de um vídeo do influenciador Felipe Bressanim, conhecido como Felca, que expôs como as redes sociais podem estimular a exploração de menores de idade na internet.