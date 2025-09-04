CPMI do INSS ouve CGU sobre descontos em benefícios

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza uma reunião importante nesta quinta-feira (5) em Brasília . O foco é o depoimento de Eliane Viegas Mota, diretora de Auditoria de Previdência da Controladoria Geral da União (CGU), que comparece como testemunha para esclarecer as auditorias realizadas pela CGU sobre os descontos associativos.

O relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) destacou que a Controladoria já havia alertado o INSS sobre possíveis irregularidades envolvendo aposentados e pensionistas. Este depoimento é considerado crucial para entender melhor as ações preventivas e corretivas adotadas pelo órgão diante dessas denúncias. A CPMI continua acompanhando atentamente os desdobramentos deste caso.

