Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

CPMI do INSS será instalada no Congresso Nacional nesta quarta (20)

A comissão investigará descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS

Boletim JR 24H|Do R7

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS será instalada nesta quarta (20) no Congresso Nacional. O foco das investigações será aprofundar as apurações realizadas pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União sobre descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas. A instalação ocorrerá às 11 horas. O senador Omar Aziz presidirá a comissão e o deputado Ricardo Ayres atuará como relator.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • CGU (Controladoria-Geral da União)
  • Congresso Nacional
  • CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito)
  • INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
  • PF (Polícia Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.