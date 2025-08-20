CPMI do INSS será instalada no Congresso Nacional nesta quarta (20)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS será instalada nesta quarta (20) no Congresso Nacional. O foco das investigações será aprofundar as apurações realizadas pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União sobre descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas. A instalação ocorrerá às 11 horas. O senador Omar Aziz presidirá a comissão e o deputado Ricardo Ayres atuará como relator.



