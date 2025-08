Cresce inadimplência na capital paulista

A inadimplência das famílias paulistanas cresceu em julho, atingindo o maior patamar desde abril do ano passado. Os dados fazem parte de um levantamento da Fecomercio. Segundo a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado de São Paulo, 22,1% das famílias que vivem na capital paulista estavam com as contas atrasadas em julho, que representa uma alta de 0,5 ponto percentual em relação ao mês anterior. O índice é o maior registrado desde abril do ano passado. Por outro lado, o percentual de famílias endividadas diminuiu e passou de 71,4% em junho para 70,9% em julho, o que representa quase 3 milhões de famílias com dívidas na cidade de São Paulo.



