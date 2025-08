Criança morre e mãe é baleada em ataque a ex-PM no Rio de Janeiro

Uma criança de 4 anos morreu baleada em Duque de Caxias (RJ). Gael Sampaio estava no carro do tio, um policial militar reformado, quando criminosos se aproximaram e atiraram. Câmeras de segurança registraram o ataque, que aconteceu no fim da tarde de quinta-feira (31). O policial reagiu e atingiu um dos suspeitos. Horas depois, o criminoso foi preso no hospital, onde recebia atendimento. A mãe do menino também foi atingida e está internada em estado grave.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!