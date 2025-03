Criminosos aproveitam engarrafamento e assaltam passageiros de ônibus no Rio de Janeiro

A avenida Brasil, no Rio de Janeiro, foi palco de um assalto a um ônibus durante um engarrafamento. Os passageiros relataram que os criminosos fizeram ameaças e teriam atirado pelo menos duas vezes dentro do veículo. O ônibus seguia da Baixada Fluminense para a zona norte e transportava 47 passageiros que tiveram celulares e outros pertences roubados. Após o crime, os assaltantes fugiram sem serem presos.



