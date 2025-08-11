Logo R7.com
JR 24H

CT do Palmeiras é alvo de ataques a bombas e rojões

O clube chamou o ato de covarde e disse que vai colaborar com a polícia para que todos os torcedores sejam reconhecidos e punidos

Boletim JR 24H|Do R7

O Centro de Treinamento do Palmeiras foi alvo de ataques com bombas e rojões neste final de semana. O clube ainda não fez boletim de ocorrência e está em contato com a polícia para avaliar a melhor estratégica jurídica. Os jogadores estavam concentrados no hotel do CT para o jogo contra o Ceará. O Palmeiras considerou que a ação foi um atentado terrorista. Em nota, chamou o ato de covarde e disse que vai colaborar com a polícia para que todos os torcedores sejam reconhecidos e punidos. Nenhum atleta ou funcionário do clube foi ferido. O Palmeiras entrou em campo e venceu o Ceará de virada por 2 a 1. O próximo jogo será no próximo domingo (17) contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.

