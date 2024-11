Cúpula do G20 começa nesta segunda (18), com lançamento de aliança global contra fome

O Rio de Janeiro sedia a cúpula do G20 com líderes das principais economias, a partir desta segunda-feira (18). A programação começa às 8h30 com a recepção do presidente Lula aos chefes de governo e Estado presentes. Entre os participantes estão Joe Biden (EUA), Xi Jinping (China) e Emmanuel Macron (França). O evento também contará com o lançamento da aliança global contra a fome e pobreza, que visa incluir 500 milhões em programas sociais até 2030.