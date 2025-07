Cúpula dos Brics discute meio-ambiente em último dia de encontro no Rio de Janeiro

A cúpula dos Brics, grupo de países emergentes que inclui o Brasil, termina nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. O meio-ambiente deve ser um dos principais assuntos do dia. A declaração final do encontro, divulgada no domingo (6), defende que as grandes empresas de tecnologia paguem pelos direitos de propriedade intelectual usados no treinamento de inteligência artificial.



