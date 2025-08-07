Davi Alcolumbre determina sessão remota no Senado

Protestos contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro prosseguem no Senado pelo terceiro dia. Na Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Motta reassumiu o comando após negociações com a oposição. As sessões no Senado serão remotas, permitindo a provável aprovação de uma medida provisória que isenta o imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos.



