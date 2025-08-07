Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Davi Alcolumbre determina sessão remota no Senado

A medida provisória que isenta o imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos deve ser aprovada pelo Congresso

Boletim JR 24H|Do R7

Protestos contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro prosseguem no Senado pelo terceiro dia. Na Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Motta reassumiu o comando após negociações com a oposição. As sessões no Senado serão remotas, permitindo a provável aprovação de uma medida provisória que isenta o imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Câmara dos Deputados
  • IR (Imposto de Renda)
  • Jair Bolsonaro
  • Senado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.