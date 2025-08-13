Logo R7.com
Defesa Civil de SP emite alerta sobre baixa umidade do ar

Recomendações incluem evitar sol intenso e manter hidratação adequada

Boletim JR 24H|Do R7

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para a baixa umidade do ar em várias regiões. A orientação é evitar exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes, beber água e umidificar ambientes. Desde segunda-feira (11), alertas foram emitidos para 78 cidades com índices entre 13% e 29%. A previsão indica que diversos municípios devem permanecer abaixo de 30%, enquanto o ideal é cerca de 60% segundo a OMS.

