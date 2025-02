Defesa Civil estende alerta de chuvas fortes até domingo (2) em São Paulo

A Defesa Civil estendeu o alerta de chuvas fortes até domingo (3) em São Paulo devido aos riscos de alagamentos e deslizamentos. O gabinete de crise, que monitora a situação no estado, está mantido. Vale do Ribeira, litoral norte e Serra da Mantiqueira devem ser os locais com maior volume de chuva até o fim de semana. A grande SP também deve ser atingida por chuvas típicas de verão. A partir desta quinta-feira (30), um novo corredor de umidade deve se formar levando chuva para várias regiões do país. Além de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro também devem sofrer com fortes chuvas.