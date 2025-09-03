Defesas criticam provas e condução do processo no julgamento de Bolsonaro no STF
O julgamento será retomado na próxima terça-feira (9)
A Primeira Turma do STF encerrou por volta das 13h desta quarta-feira (3) o segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete acusados de articular um golpe de Estado. O dia foi dedicado às defesas de Bolsonaro e dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.
Os advogados criticaram a quantidade de documentos apresentados pela acusação e o pouco tempo concedido para análise do material, além de questionarem as provas. As defesas também criticaram a condução do processo pelo ministro relator Alexandre de Moraes, pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e a delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.
Segundo os advogados, Cid teria mudado de versão diversas vezes. Antes de decidirem pela condenação ou absolvição dos réus, os ministros da Turma ainda vão analisar alegações processuais preliminares. Cada ministro votará individualmente, e a decisão será tomada por maioria. Mesmo após o veredito, ainda caberá recurso ao próprio STF. O julgamento será retomado na próxima terça-feira (9).
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas